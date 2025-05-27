6-finans-devinden-korkutucu-dolar-tahmini

YÜKSEK ENFLASYONUN ETKİLERİ

Türkiye’deki yüksek enflasyon, faiz politikaları ve siyasi gelişmeler, Türk Lirası’nda ciddi değer kayıplarına yol açıyor. Türk Lirası’ndaki bu sert kayıplar, döviz kurlarında da peş peşe yükselişlere neden oldu. Döviz piyasasındaki dalgalanmalar sonucunda, bankacılık sektöründeki büyük oyuncular, yıl sonu dolar/TL tahminlerini artırdı. Küresel piyasalarda Türk Lirası’ndaki değer kaybı beklentisi devam ederken, dolar/TL tahminleri 43,50 TL’den 48,33 TL’ye kadar farklılık gösteriyor.

BANKALARDAN GÜNCELLENEN TAHMİNLER

Türkiye’deki ekonomik dengesizliklerin etkisiyle, uluslararası bankalar tahminlerini yeniden gözden geçirdi. Bankaların yeni beklentileri şöyle sıralanıyor:

* Bank of America (BofA), 1 yıl içinde dolar/TL’nin 43,83 TL olacağını öngörüyor.

* Citigroup, 12 aylık tahminini 44,88 TL olarak belirledi.

* Deutsche Bank, kurun 48,33 TL’ye yükseleceğini tahmin ediyor.

* Goldman Sachs, doların 45 TL seviyesine ulaşacağını öngördü.

* JPMorgan, 12 ay sonra dolar/TL’nin 43,50 TL olacağını bekliyor.

* UBS, 45,33 TL ile en yüksek tahminlerden birini açıkladı.

DOLAR/TL KURUNDAKİ SON DURUM

Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL kuru, haftanın ikinci gününde yukarı yönlü hareket ediyor. Önceki gün 38,80 ve 39,03 aralığında işlem gören dolar/TL, dünü 38,89 TL’de tamamladı. Yeni günde, 39,06 TL’yi gördükten sonra öğle seansında 13.45’te 39,00 TL seviyesinde işlem yapıyor.