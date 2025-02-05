6 Şubat Depreminde Hayatını Kaybedenler Anıldı

TAKİP EDİLEN ANMA ETKİNLİĞİ

Tarsus Belediyesi, ‘asrın felaketi’ olarak anılan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin yıl dönümünde özel bir anma töreni düzenledi. Belediye Başkanı Ali Boltaç, törende yaptığı konuşmada, “6 Şubat, hepimizin hayatında derin bir yara açtı” ifadesini kullandı. Belediye, depremde yaşanan acıları ve dayanışma ruhunu ön plana çıkararak, bu önemli günü anmayı amaçladı.

DAYANIŞMA RUHUNUN ÖNEMİ

Başkan Boltaç, konuşmasında depremin yarattığı derin acıyı vurguladı. “Bugün burada, yüreğimizi hala sızlatan asrın felaketinde kaybettiklerimizi anmak için bir araya geldik. Bazen kelimeler yetmez, acıyı tarif etmeye, yaşananları anlatmaya, kayıpların bıraktığı boşluğu doldurmaya” şeklinde sözler sarf etti. 6 Şubat 2023’te milyonlarca insanın aynı korkuyu hissettiğini belirtti. Boltaç, “Yıkılan sadece binalar değil; hayaller, umutlar, yarım kalan hayatlar oldu. Anneler evlatsız, çocuklar anne babasız kaldı. Ama yıkıntılar içerisindeki dayanışmayı unutmadık” dedi.

BİRLİKTE OLMAKLA GÜÇLENME

“Biz birlikte oldukça hiçbir felaket bizi yıkamaz” diyerek konuşmasına devam eden Boltaç, “Unutmayarak yaşatabiliriz. Kaybettiklerimizin hatırasına sahip çıkarak, onların hayallerini yarım bırakmayarak” ifadelerini kullandı. Anma töreninin sonunda, depremde hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi. Boltaç, “Yitirdiklerimizi rahmetle anıyor, geride kalanlara sabır diliyoruz. Tek dileğimiz, bir daha böyle acılar yaşanmaması” şeklinde konuştu.