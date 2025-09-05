6 Ton Domates Posası İmha Edildi

Gündem

SAĞLIKLI GIDA ERİŞİMİ ÖNCELİKTİR

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıda erişimleri en büyük önceliğimiz” ifadesine yer verildi. Hatay Antakya’da gıda denetçisi ekiplerin gerçekleştirdiği denetimlerde, salça posası ve çeşitli katkılar kullanılarak salça üretimi yapıldığı tespit edildi. Bu denetimler sonucunda, domates posası/biber salçası görüntüsünde olan 36 ton ürün muhafaza altına alındı. Ayrıca depoda bekletilen 6 ton domates posası imha edilirken, işletmeyle ilgili yasal işlem de başlatıldı.

DENETİMLER SÜRECEK

Açıklamada, denetimlerin aralıksız sürdüğüne ve gıda güvenilirliğini hiçe sayan hiçbir girişime geçit verilmeyeceğine vurgu yapıldı. Gıda güvenliğinin sağlanması için tüm önlemler alınmaya devam ediyor.

