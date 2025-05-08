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62 Yaşındaki Kadın Dağda Ölü Bulundu!

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FECİ OLAY HİZAN’DA GERÇEKLEŞTİ

Bitlis’in Hizan ilçesinde üzücü bir durum yaşandı. Örgülü köyünde yaşayan 62 yaşındaki Sarihe Bingöl, dün pancar toplamak için dağa gitti. Bingöl akşam eve dönmediği için yakınları durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Bölgeye giden AFAD ve jandarma ekipleri, dron ile yapılan aramalarda Bingöl’ün kayalıklardan düşerek kar kütlesi ve kaya arasında sıkıştığını belirledi. Ekipler, Bingöl’ün hayatını kaybettiğini tespit etti ve kadının cansız bedenini bulunduğu yerden çıkardı.

CENAZE OTOPSİ İÇİN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Sağlık ekiplerine teslim edilen Sarihe Bingöl’ün cenazesi, otopsi işlemleri için Hizan Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı.

ÖNEMLİ

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Hizan’da Pancar Toplarken Düştü, Öldü

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