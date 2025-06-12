622 Turist Tahliye Oldu, Paniğe Neden!

YANGININ ÇIKTIĞI YER

Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan bir otelin eksi 1. katında çıkan yangın, otel çalışanları ve konuklar arasında büyük bir panik yarattı. Yangın, Alanya’nın Türkler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin bodrum katındaki hamam-sauna bölümünde, yıkama ve kurutma makinelerinin bulunduğu alanda, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen bir sebeple başladı. Yangını fark eden otel personeli, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

GELEN İTFAİYE EKİPLERİ

Acil ihbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Alanya Birimi ile birlikte Payallar, İncekum, Manavgat ve Gazipaşa itfaiye istasyonlarından çok sayıda ekip ve ambulans olay yerine yönlendirildi. Hızla olay yerine ulaşan ekipler, yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan turistleri tahliye etmek için seferber oldu.

TURİSTLERİN TAHLİYESİ VE HASTANEYE SEVK

Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından içeride bulunan yaklaşık 622 turist güvenli bir şekilde tahliye edildi. Astım hastalığı bulunan 3 turist, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen diğer kişilere ise otelin çevresinde konuşlandırılan ambulanslarda ilk yardım yapıldı. Yangının çıktığı andan itibaren Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Alanya İtfaiyesi, toplamda 10 itfaiye aracı ve 40 personelle yangına müdahale gerçekleştirdi.

DUMANDAN ETKİLENENLERE YARDIM

Yangın sonrası, itfaiye ekipleri ve otel personeli, turistlerin güvenli bir şekilde otelden ayrılmalarını sağladı. Turistlere, dumandan etkilenenlere otel çalışanları tarafından ayran ikram edildi. Otelden tahliye edilen ancak duman ve koku yüzünden odalarına giremeyen bazı turistler, otelin havuz kenarındaki şezlonglara geçmeyi tercih etti. Tahliye edilen turistlerin bir kısmı civardaki otellere yönlendirilirken, diğerleri minibüs ve otobüslerle farklı otellere götürüldü.