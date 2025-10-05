65 Yaş Aylığına Nafaka Alanlar İçin Düzenleme

65 YAŞ AYLIĞI UYGULAMASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sağlanan 65 yaş aylığı uygulamasında önemli değişiklikler yapılmaya başlanıyor. Mevcut yasaya göre, nafaka alan ya da nafaka bağlanması mümkün olan bireyler bu yardımdan yararlanamıyordu. Fakat yeni düzenlemeyle, nafaka alıyor olsa dahi muhtaç durumda olan 65 yaş üstü bireylere aylık bağlanabilecek. Yeni düzenlemenin amacı, sosyal yardımlara erişimdeki kısıtlamaları ortadan kaldırarak yaşlı ve engelli bireylerin refah seviyesini artırmak. Gerekçede, mevcut uygulamanın “nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olan” bireylerin sosyal yardım hakkından mahrum olduğuna dikkat çekildi.

REDDİ EDİLEN BAŞVURULARDAKİ ARTIŞ

Resmî verilere göre, 2022 yılında 8.356, 2023 yılında 6.654 ve 2024 yılında ise 8.250 kişi, nafaka aldığı veya nafaka bağlanması mümkün olduğu gerekçesiyle 65 yaş aylığından faydalanamadı. Yeni düzenlemeyle birlikte bu kural kaldırılıyor ve yardım ihtiyacı bulunan bireylerin sosyal desteklere erişimi daha adil bir şekilde değerlendirilecek.

YAŞLI VE ENGELLİ BİREYLERİN YAŞAM KALİTESİ

Bu düzenleme, düşük gelir düzeyine sahip ve sosyal destek ihtiyacı yüksek olan yaşlı ve engelli bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor. Ayrıca, sosyal yardımların daha adil, erişilebilir ve sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

65 YAŞ AYLIĞI ÖDEMELERİ VE İSTATİSTİKLER

Şu an 65 yaş aylığı 5.389 TL olarak üç ayda bir ödeniyor. Ödemeler Mart, haziran, eylül ve aralık aylarında yapılıyor ve en son ödeme eylül ayında gerçekleşti. Eylül ayında toplam 4 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2024 raporuna göre, 65 yaş aylığından 805 bin kişi yararlanıyor. Ayrıca, 2025 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’na göre, Ocak–Haziran 2025 döneminde engelli ve yaşlı aylıkları kapsamındaki 1 milyon 422 bin 870 kişiye toplam 37 milyar 647 milyon TL kaynak aktarıldı.