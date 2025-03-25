Dünya

66 Yaşındaki Kadın 10. Çocuğunu Doğurdu

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BERLİN DUVARI MÜZESİ BAŞKANI SEZARYENLE DOĞUM YAPTI

Berlin Duvarı Müzesi’nin Başkanı olan 66 yaşındaki Alexandra Hildebrandt, 19 Mart’ta Berlin’deki Charite Üniversitesi Tıp Merkezi Virchow Kliniği’nde sezaryenle 10. çocuğunu dünyaya getirdi.

AİLELERİ DAHA FAZLA ÇOCUK SAHİBİ OLMAYA TEŞVİK EDİYOR

Hildebrandt, insanların daha fazla çocuk sahibi olmasını teşvik etme amacını taşırken, “Geniş bir aileye sahip olmak harika.” şeklinde düşüncelerini aktardı.

Bild Gazetesi’ne verdiği demeçte Hildebrandt, “Çok sağlıklı besleniyorum, düzenli olarak bir saat yüzüyorum, iki saat yürüyorum, sigara ya da içki içmiyorum ve hiç doğum kontrol hapı kullanmadım.” dedi. Uzman doktorların görüşlerine göre, kadınlarda doğurganlık oranı 40 yaşından itibaren hızla azaldığına dikkat çekildi.

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