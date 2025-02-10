6G ve Yapay Zekâ: Geleceğe Yön Veren Güçler

6G TEKNOLOJİSİ VE YAPAY ZEKÂ: YENİ FIRSATLAR VE RİSKLER

6G teknolojisinin sağladığı şebeke hızlarındaki terabit düzeyindeki artış, yapay zekânın gerçek zamanlı analiz ve müdahale becerisini zirveye taşıyacak. Uzmanlar, bu devrim niteliğindeki gelişmenin, uluslararası rekabette önemli değişiklikler meydana getireceğini vurguluyor.

BURAK YAKA’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Uzun yıllar boyunca global firmaların üretim tesislerinde üst düzey yönetici olarak görev yapmış olan Elektrik Elektronik Mühendisi Burak Yaka, yapay zekâ ile 6G entegrasyonunun yaratacağı fırsatlar kadar risklere de dikkat çekiyor: “Yeni nesil telekomünikasyon ağlarının sağladığı yüksek hızlı veri akışı, fabrikalardaki robotik otomasyon sistemlerinin ve IoT cihazlarının gerçek zamanlı iletişimini mümkün kılacak. Bu sayede üretim süreçlerinde %30’a varan maliyet tasarrufları, %40’ı aşan verimlilik artışları bekliyoruz. Ancak verilerimizin güvenliği ve siber tehditlere karşı koruma da hiç olmadığı kadar kritik hale geldi.”

GLOBAL ELLERİN BÜYÜK YATIRIMLARI

Dünya genelinde 6G’ye geçiş çalışmaları için ayrılacak bütçenin, 2025 itibarıyla 250 milyar dolara ulaşabileceği öngörülüyor. Küresel yapay zekâ pazar büyüklüğünün ise aynı dönemde 1,2 trilyon doları aşacağı tahmin ediliyor. Üretim sektöründe yapay zekâ tabanlı tahminleme ve kalite kontrol uygulamalarının, endüstriyel hataları %50’ye kadar azaltabileceği ifade ediliyor.

AR-GE HARCAMALARI VE TEŞVİKLERİN ROLÜ

Uzmanlar, bu olağanüstü büyüme potansiyelini yakalamak için Ar-Ge harcamalarının ve dijital altyapı yatırımlarının hızla artırılması gerektiğini belirtiyor. Yaklaşık 6 milyar TL değerindeki ulusal teşvik paketinin, üniversite-sanayi iş birliği projeleri ve ileri mühendislik çalışmalarını desteklemesi bekleniyor.

ALTYAPININ GÜCÜ VE STRATEJİK YARIŞ

Burak Yaka, bu konuyla ilgili olarak şunları ekliyor: “Telekomünikasyon altyapımızın güçlü olması, yapay zekâ projelerinin gerçeğe dönüşmesinde kilit rol oynayacak. Veri merkezlerinin genişletilmesi, bulut bilişim kapasitesinin artırılması ve yapay zekâ uzmanı insan kaynağı yetiştirilmesi, sadece firmalar için değil, ülke ekonomisi için de kritik adımlar.” Son araştırmalar, 6G ve yapay zekâ alanındaki atılımların önümüzdeki beş yılda küresel düzeyde trilyonlarca dolarlık iş hacmi oluşturacağını ve birçok sektörde devrim niteliğinde yeniliklere zemin hazırlayacağını gösteriyor. Burak Yaka gibi deneyimli isimlerin verdiği demeçler, bu dönüşümün yalnızca bir teknoloji meselesi değil, aynı zamanda stratejik bir yarış olduğuna bir kez daha ışık tutuyor. Siber güvenlik, nitelikli iş gücü ve hızlı altyapı önlemleri alınmadığı takdirde, rekabette geri kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalınabileceği konusunda ciddi uyarılar yapılıyor.