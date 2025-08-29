7 Maç Trt Spor’da Şifresiz!

TRT SPOR ŞİFRESİZ YAYIN PROGRAMI

TRT Spor, her hafta gerçekleştirdiği şifresiz yayınlarla futbol tutkunlarını ekran başına topluyor. 29-31 Ağustos tarihleri arasında sahne alacak maçların programı hayranlarla paylaşıldı. Futbolseverler, şifresiz olarak canlı yayınlanacak karşılaşmaları öğrenmek için arama yapmayı hızlandırdı.

TFF 1. LİG’DE ŞİFRESİZ MAÇLAR

Bu hafta TFF 1. Lig’de gerçekleştirilecek 7 mücadele, TRT Spor’un ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek. Yayın akışı ise şu şekilde:

– 29 Ağustos Cuma

– 19:00 Van Spor FK – Bandırmaspor

– 21:30 Sarıyer – Erzurumspor FK

– 30 Ağustos Cumartesi

– 19:00 Sakaryaspor – Boluspor

– 21:30 Manisa FK – Iğdır FK

– 31 Ağustos Pazar

– 16:30 Keçiörengücü – Çorum FK

– 19:00 Pendikspor – Sivasspor

– 21:30 Adana Demirspor – Amed SK

Futbolseverler için TRT Spor’un bu şifresiz yayınları, heyecan dolu maçları izlemek için büyük bir fırsat sunuyor.