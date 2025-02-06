7 Şubat’ta İstanbul’da Okullar Tatil Mi?

İSTANBUL’DA KAR ALARMI VERİLDİ

İstanbul’da bu sabah kar alarmı duyuruldu. Bazı bölgelerde kar kalınlığının 15 cm’ye ulaşabileceği bildirilmişti. Kar yağışının asıl olarak Çarşamba günü etkili olması bekleniyordu. Ancak uzmanlar, yoğun yağışın 6 Şubat akşamı ve gecesi gerçekleşeceğini açıkladı. Şimdi en önemli soruya gelelim. 7 Şubat’ta İstanbul’da okullar tatil olacak mı? Resmi açıklama kısa süre önce geldi.

OKUL TATİLİ İÇİN BEKLENEN AÇIKLAMA

İstanbul genelinde şu anda tipi tarzında bir yağış meydana geliyor. Hava sıcaklığı ise sıfırın üzerinde olduğu için karın tutması ve birikmesi oldukça zor görünüyor. Fakat gece geç saatlerde sıcaklıkların sıfırın altına düşebileceği bilgisi var. Bu durumda kar yağışına bağlı olarak İstanbul’daki okulların tatil edilmesi mümkün olabiliyor. Konuyla ilgili ilk resmi açıklamada, okulların henüz tatil edilmediği ve yağışın ilgili birimler tarafından dikkatle takip edildiği belirtildi.

VALİLİKTEN GÜNCEL BİLGİLER

İlerleyen saatlerde hava ve yol koşullarına bağlı olarak okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusu muhtemelen netlik kazanacak. Şu anda valilik, hava ve yol şartlarını izlediğini ifade ederken, tatil konusunda beklenen açıklamayı yapmadı. Fakat eğer yağış böyle devam ederse, okulların tatil edilmesi kaçınılmaz hale gelebilir. Biz de gelen ilk haberle birlikte durumu güncelleyerek öğrencileri mutlu etmeyi umuyoruz.