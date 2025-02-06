70 Yıllık Burdur Şeker Fabrikası Üretime Devam Ediyor

Burdur Şeker Fabrikası’nın Tarihi ve Üretim Kapasitesi

Burdur’da 1955 yılında faaliyetlerine başlayan Burdur Şeker Fabrikası, 70 yıl içinde 34 milyon 700 bin ton pancar işleyerek toplamda 5 milyon ton şeker üretti. Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, bu fabrikanın şehrin tarımsal üretimine ve sanayisine yön verdiğini söylüyor. 70’inci kampanya dönemini tamamlayan fabrikayı, dönemin başbakanı Adnan Menderes’in katılımıyla açılışı yapılmıştı. Fabrikanın, Türkiye’deki şeker pancarı üretimine önemli katkıları oldu ve bölge ekonomisi için de büyük bir değer taşıdı.

Kuruluş Yılındaki Üretim ve İlk Kampanya Verileri

Burdur Ticaret Borsası Başkanı Gündüzalp, “Fabrikamız, şehrimizin sosyal ve ekonomik yaşantısında önemli rol üstlenirken, pancar tarımının sürdürülebilirliğini sağlamış, aynı zamanda sanayi sektörünün de gelişmesine ön ayak olmuştur” diyor. İlk kampanya dönemi başladığında, 1955’te Burdur’da ortalama 91 bin ton pancar hasat edildi ve çevre illerden gelen mahsullerle birlikte toplamda 107 bin ton pancar işlenerek 16 bin 200 ton şeker elde edildi. Fabrikanın kurulması ile birlikte Burdur ve çevresindeki pancar üretimi hızla arttı; 10 yıl içinde ekilen ve işlenen pancar miktarı 3 katına çıktı.

Pancar Üretimindeki Artış ve Gelişmeler

Gündüzalp, 1967’de Burdur’un pancar üretiminin 289 bin tona çıktığını, fabrikada işlenen pancar miktarının ise 390 bin tona ulaştığını açıklıyor. “1982’de şehrimizin en çok pancar üretilen yılı oldu ve 1955’e göre yüzde 340 artışla 402 bin ton ürün fabrikaya taşındı” diyor. Aynı yıl, çevre illerden gelen pancarlarla toplamda 894 bin ton pancar işlenerek 129 bin ton şeker üretimi gerçekleştirildi.

1998 Rekor Yılı ve Fabrikanın Dönemsel Yükselişleri

Gündüzalp, 1990’lı yıllarda pancar üretiminin ortalama 300 bin ton civarına ulaştığını, en yüksek rekorun 1998’de 138 bin ton şeker üretimi ile kırıldığını belirtiyor. 2000’li yıllara gelindiğinde ise Burdur’daki pancar üretimi önemli bir düşüş yaşadı. 2001 yılında 220 bin ton, 2007’de ise 128 bin tona düşen üretim, tarihin en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Pancar Üretiminin Son Durumu ve Gelecek Öngörüleri

Burdur’un şeker pancarı üretiminde Türkiye’deki sıralamasının 19’uncu olduğunu ifade eden Gündüzalp, “2023’te 47 bin dekarda 240 bin ton pancar üretimi gerçekleşti” diyor. 2024 yılında ise kuraklık nedeniyle düşüş yaşanmasına rağmen, üretimin 200 bin tonun üzerinde gerçekleştiğini vurguluyor.