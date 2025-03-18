70 Yıllık Tekstil Devi İflas Tehlikesiyle Karşı Karşıya

PARA POLİTİKALARI VE KONKORDATO İLANLARI

Türkiye’deki sıkı para politikaları, köklü şirketlerin günlük olarak konkordato ilan etmesine yol açıyor. Ucuz finansmana ulaşmada zorluk çeken firmalar, ardı ardına iflas tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Bu bağlamda, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Borsa İstanbul’da işlem gören Akın Tekstil ile ilgili konkordato kararı almış durumda.

ŞİRKETİN TARİHİ VE MALI SIKINTILAR

1956 yılında kurulan ve Türkiye genelinde üretim yapan Akın Tekstil, yaşadığı mali zorluklar sonucunda konkordato için başvuruda bulundu. Mahkeme, şirketin talebini değerlendirerek 3 kişilik bir konkordato komiser heyeti atadı. Şirketten Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Şirketimiz azlık pay sahiplerinin, şirketimiz aleyhine açmış oldukları davalar neticesinde, şirketimizin finansman kaynaklarına erişimi zorlaşmış ve bahsi geçen nedenden dolayı bankalar nezdindeki imajımız zarar görerek, işletme sermayesine erişim imkansız hale gelmiştir. İçinde bulunduğumuz sektör itibariyle müşteri siparişinden tahsilat aşamasına kadar yaklaşık 4-5 ay geçmektedir. Bu süre zarfında işletme sermayesinin yetersiz olması durumunda paranın zaman maliyetine katlanılmak suretiyle dış finansman ihtiyacı kaçınılmazdır.”

Açıklamada ayrıca, alacaklılar tarafından başlatılacak haciz işlemlerinin engellenmesi için konkordato başvurusunun yapıldığı vurgulandı. Mahkemenin verdiği geçici mühlet kararıyla birlikte 18.03.2025 tarihinden itibaren 3 ay süreyle geçici tedbirler uygulanacak. Şirket, bankalar ile mevcut borçların yeniden yapılandırılması amacıyla görüşmeler gerçekleştirecek.

HİSSELERDEKİ DÜŞÜŞ

Konkordato kararı açıklandığı anda, Akın Tekstil’in borsada işlem gören hisseleri yüzde 10’un üzerinde bir düşüş yaşadı. Hisse senetleri, borsa günü 154,90 TL olan lot fiyatından işlem görürken, duyurunun ardından hızla 137,3 TL’ye geriledi. Şirket, olağan faaliyetlerine devam etmeyi ve gerekli finansman çözümlerine ulaşmayı hedefliyor.