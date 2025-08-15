73 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 1.695 Kişi Yakalandı

OPERASYONLARIN KAPSAMI

Yerlikaya, Next Sosyal üzerinden yaptığı paylaşımda, son iki haftada Türkiye’nin çeşitli illerinde gerçekleştirilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlar hakkında bilgi verdi. Gaziantep, Ankara, Adana, İzmir, Konya, Samsun, Antalya gibi pek çok ilde düzenlenen bu operasyonlar birçok farklı şehirde hayata geçirildi.

OPERASYONUN DETAYLARI

2258 ekip, 6350 personel, 18 hava aracı ve 37 narkotik dedektör köpeğinin yer aldığı operasyonlarda toplam 479 kilogram uyuşturucu madde ile 783 bin 80 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, 1695 şüpheli bu operasyonlar sırasında yakalandı.

UYUŞTURUCU ile MÜCADELE VURGUSU

Yerlikaya, “Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürlerimiz ile polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir.” ifadelerini kullandı. Bu bilgiler, genel olarak uyuşturucu ile mücadelede yürütülen etkin faaliyetler hakkında kamuoyuna önemli detaylar sundu.