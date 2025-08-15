73 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 1.695 Şüpheli Yakalandı

UYUŞTURUCU OPERASYONLARIYLA İLGİLİ ÜLKE ÇAPINDA FAALİYETLER

Yerlikaya, Next Sosyal’deki hesabından yaptığı paylaşımda son iki hafta içinde Türkiye genelinde çeşitli illerde uyuşturucu madde satıcılarına karşı yapılan operasyonları duyurdu. Gaziantep, Ankara, Adana, İzmir, Konya, Samsun, Antalya, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa, Manisa, Balıkesir, Bursa, Hatay, Diyarbakır, Kayseri, Muğla, Aydın, Kocaeli, Osmaniye, Tekirdağ, Denizli, Zonguldak, Eskişehir, Van, Sivas, Kütahya, Malatya, Afyonkarahisar, Kırklareli, Kahramanmaraş, Amasya, Karabük, Ağrı, Çorum, Erzincan, Karaman, Kastamonu, Niğde, Sakarya, Adıyaman, Erzurum, Trabzon, Giresun, Kırıkkale, Uşak, Batman, Düzce, Aksaray, Çanakkale, Edirne, Bartın, Elazığ, Isparta, Muş, Nevşehir, Yalova, Ordu, Bilecik, Bitlis, Ardahan, Kars, Kilis, Rize, Hakkari, Sinop, Mardin, Artvin, Bingöl, Bolu, Burdur, Tokat ve Yozgat, bu operasyonların gerçekleştirildiği iller arasında yer aldı.

OPERASYONLARDAN ELDE EDİLEN SONUÇLAR

Yerlikaya, operasyonlara katılan 2 bin 548 ekip, 6 bin 350 personel, 18 hava aracı ve 37 narkotik dedektör köpeği olduğunu belirtti. Bu operasyonlar sonucunda toplamda 479 kilogram uyuşturucu madde ile 783 bin 80 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ifade etti. Ayrıca, 1695 şüphelinin yakalandığı bilgisini aktardı.

GENÇLERİ KORUMA MÜCADELESİ

Yerlikaya, operasyonlarla ilgili olarak, “Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürlerimiz ile polislerimizi tebrik ediyorum.” diyerek, bu mücadelede yer alan tüm kişilere teşekkür etti. Uyuşturucuya karşı yürütülen bu mücadelenin, geleceğin temeli olan gençleri koruma mücadelesi olduğunu vurguladı.