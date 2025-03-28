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74 Kişiye Kadar Hapis İstemi

74-kisiye-kadar-hapis-istemi

EYLEMLERİN KONTROL DIŞINA ÇIKMASI

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İstanbul’un Saraçhane bölgesinde toplanan grupların gerçekleştirdiği eylemler kontrolden çıkmaya başladı. Bu süreçte, provokatif eylemler sırasında kamu mallarına zarar verildi. Ayrıca, birçok şehirde güvenlik güçlerine yönelik saldırılar da yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yaptığı boykot çağrılarının ardından sokaklara dökülen marjinal gruplar, kamu düzenini tehdit eden taşkınlıklara yol açtı.

EMNİYET TEDBİRLERİ VE GÖZALTILAR

Sokak olaylarının önlenmesi amacıyla gerekli tüm önlemleri alan emniyet ekipleri, yasadışı faaliyetlerde bulunan gruplar arasındaki şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini titizlikle tespit etti. Provokatif eylemlere katılan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Protestolara katılan bireylere yönelik savcılık tarafından ilk iddianame hazırlandı. Bu iddianameye göre, provokatif eylemlere katılan 74 kişi hakkında 3’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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