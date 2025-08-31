75 Yaşındaki Adam İntihar Etti

ÇAVUŞBEY MAHALLESİNDE TRAJİK OLAY

Edirne’nin Çavuşbey Mahallesi’nde 75 yaşındaki R.T, eşiyle bir tartışma sonrasında evinin kapısının önüne çıkarak, kalabalığın gözü önünde silahla intihar etti. Olay, çevredeki insanlar tarafından büyük bir şokla karşılandı.

AĞIR YARALI ADAM HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Başından ağır yaralanan R.T, hemen olay yerine gelen ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen, R.T. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bu üzücü olayla ilgili polis inceleme başlattı.