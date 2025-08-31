Gündem

8 Gün İzinle 37 Gün Tatil!

8-gun-izinle-37-gun-tatil

2026 YILI TATİL FIRSATLARI

2026 yılı, çalışanlar için neredeyse “tatil yılı” olarak değerlendiriliyor. Resmi tatillerin hafta sonlarıyla birleşmesi sayesinde, yalnızca 8 gün yıllık izin alarak toplam 37 gün dinlenmek mümkün oluyor. Bu durum, uzun zamandır beklenen tatil planlarını uygulamak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

YIL BOYUNCA DİNLENME FIRSATLARI

Takvim, Ocak ayında yılbaşı tatiliyle başlıyor. Devamında, mart ayında Ramazan Bayramı ve nisan ayında kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çalışanlara kısa dinlenme molaları sağlıyor. Mayıs ayı ise tam anlamıyla bir tatil yağmuru şeklinde geçecek: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın yanı sıra, aynı dönemde kutlanacak Kurban Bayramı, ayı uzun tatil fırsatlarıyla dolduruyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Arda Ünyay, Takipteki Yıldız Futbolcu

Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Arda Ünyay, İtalyan medyası tarafından takip edilen uluslararası kulüplerin ilgisini çekti. Gelişmeler merakla bekleniyor.
Flaş

Ordu Yazıyorsa Ülkeyi Unutun!

Ordu kimliğine sahip kişilerin Japonya'ya girişi zorlaşıyor. Bunun sebepleri ve ayrıntılar merak konusu oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.