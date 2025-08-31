8 Gün İzinle 37 Gün Tatil!

2026 YILI TATİL FIRSATLARI

2026 yılı, çalışanlar için neredeyse “tatil yılı” olarak değerlendiriliyor. Resmi tatillerin hafta sonlarıyla birleşmesi sayesinde, yalnızca 8 gün yıllık izin alarak toplam 37 gün dinlenmek mümkün oluyor. Bu durum, uzun zamandır beklenen tatil planlarını uygulamak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

YIL BOYUNCA DİNLENME FIRSATLARI

Takvim, Ocak ayında yılbaşı tatiliyle başlıyor. Devamında, mart ayında Ramazan Bayramı ve nisan ayında kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çalışanlara kısa dinlenme molaları sağlıyor. Mayıs ayı ise tam anlamıyla bir tatil yağmuru şeklinde geçecek: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın yanı sıra, aynı dönemde kutlanacak Kurban Bayramı, ayı uzun tatil fırsatlarıyla dolduruyor.