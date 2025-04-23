8 Kulüp PFDK’ye Sevk Edildi

8 KULÜP PFDK’YE GÖNDERİLDİ

Süper Lig’den sekiz kulüp Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinde yapılan açıklamada; Galatasaray, Kasımpaşa, Net Global Sivasspor, Adana Demirspor, Göztepe, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Corendon Alanyaspor’un çeşitli sebeplerle disipline sevk edildiği belirtildi.

TEKİL İSİMLER DE DİKKAT ÇEKİYOR

TFF Hukuk Müşavirliği’nin sevk ettiği isimler arasında yer alan Gaziantep FK Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, futbolun itibarını zedelemeye yönelik yaptığı açıklamalar nedeniyle, teknik sorumlu Selçuk İnan ise sportmenliğe aykırı hareketten dolayı PFDK’ye gönderildi. Ayrıca, RAMS Başakşehirli futbolcu Krzysztof Piatek de kural dışı hareketi sebebiyle disipline sevk edilen diğer bir isim olarak öne çıkıyor.