8 Yaşındaki Çocuk Bagajda Mahsur Kaldı

OLAYIN GERÇEĞİ

Adıyaman merkezindeki bir mahallede, 8 yaşındaki Abdullah C., oyun oynadığı sırada park halindeki bir aracın bagajına girdi. Çocuk, kendi çabasıyla çıkamayınca bagajda uzun bir süre mahsur kaldı ve havasızlık çekmeye başladı. Ailesi, çocuğun hareketsiz durumu karşısında paniğe kapılarak hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvurdu.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Abdullah C.’ye ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra çocuğu ambulansa alarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Burada tedavi altına alınan küçük çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili detaylı bir inceleme yapma sürecini başlattı.