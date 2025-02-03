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80 Bin TL’ye Alnına ‘Enayi’ Dövmesi Yaptı

80-bin-tl-ye-alnina-enayi-dovmesi-yapti

ORTA DÜZEYDE BİR KAZANÇ

Sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak tarafından sunulan Açık Eksiltme isimli yarışma programında dikkat çeken bir olay yaşandı. Bir yarışmacı, alnına “enayi” kelimesini kalıcı olarak dövme yaptırmak için 80 bin TL karşılığında bu teklifi kabul etti. Sosyal medyada bu durum yoğun bir tartışma yarattı. Programın formatına uygun olarak yarışmacılar, belirli görevleri en düşük teklif vererek üstleniyor. Yayınlanan bölümde en düşük fiyatı veren yarışmacı, 80 bin TL karşılığında kalıcı dövmeyi yaptırmayı kabul etti.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMALAR

Bu olay, sosyal medya platformlarında büyük bir yankı buldu. Bazı kullanıcılar, yarışmacının aldığı ödülün ne kadar değerli olduğunu sorguladı. Diğer kullanıcılar ise içerik üretimi amaçlı gerçekleştirilen bu tür eylemlerin sınırlarını zorladıklarını ifade etti. Kimi yorumcu, yarışmacının kendi kararına saygı gösterilmesi gerektiğini savundu.

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