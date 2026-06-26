841 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Yapıldı

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Askeri personel bir operasyona hazırlanıyor
Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütlerine karşı yürütülen operasyonların detaylarını ve sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, uç suç örgütlerine karşı topyekûn, eş zamanlı ve tavizsiz bir mücadele başlattıklarını duyurdu. Operasyonlarla ilgili detayları paylaşan Bakan Gürlek, 48 ayrı operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Emniyet ve jandarma birimlerinin ülke çapında eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdiğini belirtti.

24 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

31 Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 24 ilde 35 ayrı operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar TCK 220 kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna yönelikti. Bakan Gürlek, bu operasyonlarda 711 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını söyledi.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE TAVİZSİZ MÜCADELE SÜRECEK

Örgütlü suç kapsamında olmayan ama benzer nitelikteki suçlara yönelik 10 ilde 13 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 130 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Bakan Gürlek, hiçbir yapıya izin vermeyeceklerini vurguladı. Şehirlerin huzurunu bozmaya çalışanlara karşı kararlı olduklarını ifade etti.

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