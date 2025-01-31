9 İlde FETÖ Operasyonunda 11 Kişi Yakalandı

TERÖRLE MÜCADELE EKİPLERİ FAALİYETLERİ GÜÇLENDİRİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda silahlı terör örgütü FETÖ’nün faaliyetlerini ortaya çıkarmak amacıyla çalışmalarını devam ettiriyor. Ekipler, örgüte ait çalışma evlerinde kalan, adli ve idari hakimlik sınavlarına hazırlanan, düzenlenen gezilere katılan, ankesörlü hatlardan aranan, örgütün gizli iletişim uygulaması ByLock’u kullanan ve sözde yöneticilerle bağlantılı olan şüphelileri tespit ediyor.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLARLA ZANLILAR YAKALANIYOR

İstanbul merkezli olarak 9 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, 11 zanlıyı yakaladı. Bu operasyonlar, FETÖ’nün gizli ve illegal faaliyetlerinin ortaya çıkarılması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Terörle mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi, toplum güvenliği için büyük bir önem taşıyor.