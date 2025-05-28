9 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen geniş çaplı operasyon, İstanbul, Mersin, Giresun, Hatay, Kastamonu, Bursa, Eskişehir, Adana ve Bilecik’te yasadışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemlerine izinsiz erişim suçlarını hedef aldı. Operasyon neticesinde 144 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 89’u tutuklandı, 33’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİLERİN YÜNTEMLERİ AÇIKLANDI

Yetkililer, şüphelilerin vatandaşları mağdur etmek için internet ve sosyal medya kullanarak farklı dolandırıcılık yöntemlerine başvurduklarını ifade etti. Şebekenin faaliyeti arasında şunlar bulunuyor: Yasa dışı bahis oynatmak için internet siteleri kullanmak, yasadışı para transferlerine aracılık etmek, sosyal medya platformlarında sahte kiralık ev ve araç ilanlarıyla dolandırıcılık yapmak, sahte piyango biletleriyle yasa dışı bahis ve şans oyunları düzenlemek, kişisel bilgileri yasa dışı sorgu panelleri üzerinden ele geçirmek ve düşük faizli kredi vaatleriyle banka hesaplarını boşaltmak.

ŞEBEKEYE BÜYÜK DARBE!

Operasyon esnasında, şüphelilere ait banka hesaplarında toplamda 8,3 milyar TL’lik şüpheli işlem tespit edildiği bildirildi. Emniyet birimleri, vatandaşların dijital dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı ve siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.