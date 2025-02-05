9 Milyarlık Kara Para Operasyonu Detayları

KARA PARA AKLAMA OPERASYONUNDA YENİ GELİŞMELER

İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen kara para aklama operasyonunda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö. dahil toplam 37 şüphelinin emniyetteki sorguları sürerken, firari olan 3 şüpheli daha yakalandı. El konulan 10’u lüks, 4’ü zırhlı olmak üzere toplam 30 aracın değeri yaklaşık 125 milyon lira olarak belirlendi. Şebekenin önemli isimlerinden biri olan Serhan Mark Kohen’in halen firari olarak aranmakta olduğu öğrenildi.

SUÇUN İÇ YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, paravan şirketler aracılığıyla kara paranın aklandığı iddiasıyla soruşturma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ekipleri, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” suçu çerçevesinde kapsamlı bir operasyon düzenledi. Fatih ilçesinde yer alan tarihi Kapalıçarşı’da, değerli madenler ve döviz alım satımına yönelik 93 paravan şirketin kullanıldığı kara para trafiği tespit edildi. Bu operasyon süreçlerinde yakalananların, toplamda 9 milyar liralık bir vurgunun altına imza attığı belirlendi.

TAKİPTE OLAN ŞÜPHELİLER

Bunun yanı sıra, operasyon sırasındaki sorgular devam ederken, 3 firari şüpheli daha gözaltına alındı ve 40 kişinin ifadesi devam ediyor. Soruşturma kapsamında el konulan mülkler arasında 6 tarla, 2 arsa, 1 dükkan ve 8 daire yer alıyor. El konulan lüks araçlar ise emniyette sergilendi. Öte yandan, Serhan Mark Kohen’in polis baskınında bulunduğu adreste olmadığı ve henüz yakalanamadığı bildirildi. Kohen’in suç örgütüyle bağlantılı olduğu ve kripto para işlemleriyle ilgilendiği iddia edilmekte.

KARA PARA AKLAMA AĞI KOLLAR ALTINDA

Şebeke üyeleri, nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde ettikleri gelirleri yasal bankacılık sistemine entegre etmiş. Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelilerin 9 milyar lira değerinde yasadışı parayı akladığı tespit edildi. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, operasyonların devam ettiği ve yakalama çalışmalarının sürdüğü ileri sürülüyor.