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Ekonomi

900 Bin Altı Uygun Fiyatlı Araçlar

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900 BİN TL ALTINDAKİ YENİ MODELLER

Otomobil üreticileri, yeni model ve kampanyalar ile 900 bin TL’nin altında birçok marka ve model tercihini mümkün kılıyor. Bu araçlar, şehir içi kullanım için ideal boyutlara sahip olmalarının yanı sıra, verimli yakıt tüketimleriyle de öne çıkıyor. Güvenlik ve konfor donanımları da bu modellerin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

ÖNE ÇIKAN MODELLER

İşte bu fiyat aralığında dikkat çeken bazı otomobil modelleri; Dacia Sandero Stepway, Fiat Egea, Hyundai i10 ve i20, Kia Picanto, Opel Corsa, Renault Taliant ve Volkswagen Polo. Bu araçlar, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını karşılamak ve rahat bir sürüş deneyimi sağlamak için çeşitli seçenekler sunuyor.

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