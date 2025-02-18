92 Milyon Liralık Tefecilik Operasyonu Yapıldı!

KAÇAKÇILIK ŞUBE EKIPLERİ HAREKETE GEÇTI

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik suçu nedeniyle Döşemealtı ilçesinde 6 kişinin şikayeti üzerine çalışmalara başladı. Müracaatta bulunan şahısların banka hesap hareketleri ve sunulan belgeler üzerinde gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, yüksek faizle para vererek tefecilik eylemi gerçekleştiren ve vatandaşları toplamda 92 milyon lira zarara uğratan 8 şüpheli tespit edildi. Operasyon düzenlenerek, şüpheliler yakalandı.

ŞÜPHELİLERDEN 7’Sİ TUTUKLANDI

Yapılan aramalarda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda çek, senet, belge ve doküman ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1’i hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 7 zanlı tutuklandı. Bu operasyon, kaçakçılık ve tefecilikle mücadele kapsamında gerçekleştirilen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.