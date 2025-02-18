92 Milyon Liralık Tefecilik Operasyonu Yapıldı

ANTALYA EMNİYETİ TEFECİLİK OPERASYONU DÜZENLEDİ

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Döşemealtı ilçesinde 6 kişinin şikayeti üzerine tefecilik suçu ile ilgili olarak harekete geçti. Müracaat eden bireylerin banka hesap hareketleri ve sağlanan belgeler üzerinde yapılan incelemeler sonunda, yüksek faiz karşılığında para temin ederek tefecilik suçu işleyen ve vatandaşlara toplamda 92 milyon lira zarar veren 8 şüpheli tespit edildi.

YAPILAN OPERASYON SONUCU 7 ZANLI TUTUKLANDI

Şüphelilerin evlerine ve iş yerlerine düzenlenen aramalarda birçok çek, senet, belge ve doküman ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden birine adli kontrol kararı uygulanırken, 7 suçlu tutuklandı. Bu gelişme, kaçakçılık ve tefecilikle mücadele adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.