98. Oscar Ödülleri Adayları Duyuruldu

Adaylıkların açıklanmasının ardından, gözler 15 Mart gecesi Dolby Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek ödül törenine çevrildi. Geceye, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ünlü talk şov sunucusu ve komedyen Conan O’Brien ev sahipliği yapacak.
BU YILKI ADAY FİLMLER
Bu yılki yarışta “Sinners” 16 adaylıkla öne çıkarken, 13 adaylıkla Paul Thomas Anderson’ın “One Battle After Another” filmi onu izliyor. Ayrıca, bu yıl akademi tarihine bir yenilik ekleniyor: “En İyi Oyuncu Seçimi” (Best Casting) kategorisi, resmi ödül listesine dahil ediliyor. 98. Oscar Ödülleri’nin ana kategorilerindeki adaylar ise şöyle sıralanıyor:
EN İYİ FİLM
Bugonia
F1 Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams
EN İYİ YÖNETMEN
Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
Ryan Coogler – Sinners
Josh Safdie – Marty Supreme
Joachim Trier – Sentimental Value
Chloé Zhao – Hamnet
EN İYİ KADIN OYUNCU
Jessie Buckley – Hamnet
Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson – Song Sung Blue
Renate Reinsve – Sentimental Value
Emma Stone – Bugonia
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Timothée Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B. Jordan – Sinners
Wagner Moura – The Secret Agent
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Elle Fanning – Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Amy Madigan – Weapons
Wunmi Mosaku – Sinners
Teyana Taylor – One Battle After Another
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Benicio Del Toro – One Battle After Another
Jacob Elordi – Frankenstein
Delroy Lindo – Sinners
Sean Penn – One Battle After Another
Stellan Skarsgård – Sentimental Value
EN İYİ ULUSLARARASI FİLM
Brezilya: The Secret Agent
Fransa: It Was Just an Accident
Norveç: Sentimental Value
İspanya: Sirât
Tunus: The Voice of Hind Rajab
EN İYİ UZUN METRAJ ANİMASYON
Arco
Elio
KPop Demon Hunters
Little Amélie or the Character of Rain
Zootopia 2
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
Avatar: Fire and Ash
F1
Jurassic World Rebirth
The Lost Bus
Sinner
Sinemaseverler, bu heyecan verici ödül listesi sonrası 15 Mart Pazar gecesini (Türkiye saatiyle 16 Mart Pazartesi sabaha karşı) sabırsızlıkla beklemeye başladı.