98. Oscar Ödülleri Adayları Duyuruldu

Adaylıkların açıklanmasının ardından, gözler 15 Mart gecesi Dolby Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek ödül törenine çevrildi. Geceye, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ünlü talk şov sunucusu ve komedyen Conan O’Brien ev sahipliği yapacak.

BU YILKI ADAY FİLMLER

Bu yılki yarışta “Sinners” 16 adaylıkla öne çıkarken, 13 adaylıkla Paul Thomas Anderson’ın “One Battle After Another” filmi onu izliyor. Ayrıca, bu yıl akademi tarihine bir yenilik ekleniyor: “En İyi Oyuncu Seçimi” (Best Casting) kategorisi, resmi ödül listesine dahil ediliyor. 98. Oscar Ödülleri’nin ana kategorilerindeki adaylar ise şöyle sıralanıyor:

EN İYİ FİLM

Bugonia

F1 Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

EN İYİ YÖNETMEN

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Ryan Coogler – Sinners

Josh Safdie – Marty Supreme

Joachim Trier – Sentimental Value

Chloé Zhao – Hamnet

EN İYİ KADIN OYUNCU

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson – Song Sung Blue

Renate Reinsve – Sentimental Value

Emma Stone – Bugonia

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Sinners

Wagner Moura – The Secret Agent

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Elle Fanning – Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Amy Madigan – Weapons

Wunmi Mosaku – Sinners

Teyana Taylor – One Battle After Another

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Benicio Del Toro – One Battle After Another

Jacob Elordi – Frankenstein

Delroy Lindo – Sinners

Sean Penn – One Battle After Another

Stellan Skarsgård – Sentimental Value

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

Brezilya: The Secret Agent

Fransa: It Was Just an Accident

Norveç: Sentimental Value

İspanya: Sirât

Tunus: The Voice of Hind Rajab

EN İYİ UZUN METRAJ ANİMASYON

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Avatar: Fire and Ash

F1

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Sinner

Sinemaseverler, bu heyecan verici ödül listesi sonrası 15 Mart Pazar gecesini (Türkiye saatiyle 16 Mart Pazartesi sabaha karşı) sabırsızlıkla beklemeye başladı.