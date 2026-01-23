98. Oscar Ödülleri Adayları Duyuruldu

Adaylıkların açıklanmasının ardından, gözler 15 Mart gecesi Dolby Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek ödül törenine çevrildi. Geceye, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ünlü talk şov sunucusu ve komedyen Conan O’Brien ev sahipliği yapacak.

BU YILKI ADAY FİLMLER

Bu yılki yarışta “Sinners” 16 adaylıkla öne çıkarken, 13 adaylıkla Paul Thomas Anderson’ın “One Battle After Another” filmi onu izliyor. Ayrıca, bu yıl akademi tarihine bir yenilik ekleniyor: “En İyi Oyuncu Seçimi” (Best Casting) kategorisi, resmi ödül listesine dahil ediliyor. 98. Oscar Ödülleri’nin ana kategorilerindeki adaylar ise şöyle sıralanıyor:

EN İYİ FİLM

Bugonia
F1 Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams

EN İYİ YÖNETMEN

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
Ryan Coogler – Sinners
Josh Safdie – Marty Supreme
Joachim Trier – Sentimental Value
Chloé Zhao – Hamnet

EN İYİ KADIN OYUNCU

Jessie Buckley – Hamnet
Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson – Song Sung Blue
Renate Reinsve – Sentimental Value
Emma Stone – Bugonia

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Timothée Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B. Jordan – Sinners
Wagner Moura – The Secret Agent

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Elle Fanning – Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Amy Madigan – Weapons
Wunmi Mosaku – Sinners
Teyana Taylor – One Battle After Another

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Benicio Del Toro – One Battle After Another
Jacob Elordi – Frankenstein
Delroy Lindo – Sinners
Sean Penn – One Battle After Another
Stellan Skarsgård – Sentimental Value

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

Brezilya: The Secret Agent
Fransa: It Was Just an Accident
Norveç: Sentimental Value
İspanya: Sirât
Tunus: The Voice of Hind Rajab

EN İYİ UZUN METRAJ ANİMASYON

Arco
Elio
KPop Demon Hunters
Little Amélie or the Character of Rain
Zootopia 2

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Avatar: Fire and Ash
F1
Jurassic World Rebirth
The Lost Bus
Sinner

Sinemaseverler, bu heyecan verici ödül listesi sonrası 15 Mart Pazar gecesini (Türkiye saatiyle 16 Mart Pazartesi sabaha karşı) sabırsızlıkla beklemeye başladı.

