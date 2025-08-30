A.B.D. Başkanı Trump’a Yargı Şoku!

ABD TEMYİZ MAHKEMESİ’NİN KARARI

ABD Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın birçok ülkeye farklı oranlarda uyguladığı gümrük vergilerinin büyük çoğunluğunun yasalara aykırı olduğuna karar verdi. Bu durum, ülke ticaretini etkileyen önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

YÜKSEK MAHKEME’YE İTİRAZ SEÇENEĞİ

Mahkeme, yapılacak itirazlarla ilgili olarak Yüksek Mahkeme’ye başvuruların gerçekleştirilebilmesi için söz konusu gümrük vergilerinin 14 Ekim’e kadar uygulamada kalabileceğini belirtti. Bu durum, tarafların yasal süreçte izleyebilecekleri adımlar açısından dikkate değer bir fırsat sunuyor.

Yönetimden TEPKİ BEKLENİYOR

Karar hakkında ABD yönetiminden henüz bir açıklama gelmedi. Bu sessizlik, gelecekte yaşanabilecek olası gelişmelerin nasıl şekilleneceği konusunda belirsizlik yaratıyor.