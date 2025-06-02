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A Millî Takım’da Kadro Değişikliği Yaşandı

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A MİLLİ TAKIMDA ZORUNLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

A Millî Takım, ABD ile Meksika’ya karşı oynayacağı özel maçlar için bu akşam Boston’a hareket ediyor. Ancak takımın aday kadrosunda zorunlu bir değişiklik yaşandı. Paris Saint-Germain ile Inter arasında yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanan Hakan Çalhanoğlu’nun Almanya’da yapılan muayene sonuçlarına göre, “futbolcunun özel maçlar döneminde tam olarak sağlığına kavuşamayacağı” belirlendi. Bu nedenle oyuncunun aday kadrodan çıkarılması uygun bulundu.

A Millî Takım sağlık heyetinin Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu üzerinde yaptığı muayene ve tetkiklerde, her iki oyuncunun da mevcut sakatlıklarının “özel maçlar döneminde tam olarak iyileşmeyeceği” ortaya çıktı. Bu durum nedeniyle millî futbolcuların da aday kadrodan çıkarılmalarına karar verildi.

Diğer taraftan Galatasaray’dan Ahmed Kutucu, ABD’de yer alacak aday kadroya dahil edildi. Bu durum, taraftarlar için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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