A Milli Kadın Voleybol Takımı Finale Yükseldi

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI TARİHİ BAŞARI SAĞLADI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Japonya’yı 3-1 yenerek finale yükseldi. Tayland’da düzenlenen şampiyonada, Ay-yıldızlı takım, yarı finalde Japonya ile karşılaştı ve bu mücadelede rakibini setlerde 3-1 ile geçmeyi başardı. Bu zafer, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın tarihindeki ilk finale yükselişi oldu.

FİNALDE İTALYA VE BREZİLYA’YI BEKLİYOR

Milliler, dünya şampiyonluğu için yarın saat 15.30’da İtalya ve Brezilya arasında oynanacak olan maçın galibi ile karşılaşacak. Finalin oynanacağı salon ise Bangkok’taki Huamark olarak belirlendi.

MAÇIN DETAYLARI

Mücadelede hakemlik görevini Ivaylo Ivanov ve Karina Noemi Karina Rene üstlendi. Japonya takımında Ishikawa, Miyabe, Wada, Sato, Shimamura, Seki ve Kojima (L) gibi oyuncular yer aldı. Türkiye’nin kadrosunda ise Ebrar, Zehra, Vargas, İlkin, Eda, Cansu, Gizem (L) bulunuyor. Takımın başantrenörleri Ferhat Akbaş (Japonya) ve Daniele Santarelli (Türkiye) olarak öne çıkıyor. Maç setleri ise 25-16, 17-25, 18-25, 25-27 olarak sonuçlandı. Toplam maç süresi 1 saat 36 dakika sürdü.