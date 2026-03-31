A Millilerimize Kosova’da Havai Fişekli Provokasyon

2026 DÜNYA KUPASI YOLUNDA KRİTİK MAÇ

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası hedefi doğrultusunda son aşamaya yaklaşırken, play-off finalinde Kosova ile deplasmanda mücadele edecek. Türkiye, 24 yıl aradan sonra dünya kupasına katılmanın peşindeyken, Kosova ise bu büyük etkinlikte yer almayı amaçlıyor.

TARAFTARDAN PROVOKATİF EYLEM

A Milli Futbol Takımı, Kosova’da mevcut bulunduğu sırada ağır bir provokasyon ile karşılaştı. Oyuncuların dinlenme zamanında takım otelinin önüne gelen bir grup taraftar, ortalığı karıştırarak gürültü çıkardı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YETERSİZ KALDI

Gece geç saatlerde otelin önünde toplanan holiganlar, yüksek sesle havai fişek patlatarak oyuncuların uykusunu kaçırdı. Uzun süre devam eden bu ses kirliliği, Milli Takımımızın konsantrasyonunu etkilemeyi amaçlayan grubun dikkat çeken tavırlarıyla birleşti. Milli Takım kafilesinin konakladığı alanda güvenlik önlemlerinin yetersiz kalması ve tacize karşı güvenlik güçlerinin müdahale etme zamanının gecikmesi, Türk yetkililerin büyük tepkisini aldı.

5G Teknolojisinin Pil Ömrüne Etkisi Merak Uuyandırıyor

Türkiye, 5G teknolojisine geçiş yaparken, kullanıcılar akıllı telefonların pil tüketimi üzerindeki etkilerini sorgulamaya başladı. 5G'nin pil ömrü üzerindeki etkileri merak konusu.
Audi Yeni Nesil V6 TDI Motorunu Tanıttı

Audi, Q5 ve A6 modellerinde kullanacağı çevreci yeni nesil hibrit destekli V6 dizel motorunun özelliklerini açıkladı.
Mauro Icardi İstanbul’a Döndü: Antrenmana Katıldı

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, Arjantin'e gidip geri dönüşünde gecikme yaşadı. Oyunçunun İstanbul'a dönüşü, merak ve iddialara yol açtı.
AKUT Ve Royal Canin İş Birliğiyle Arama Kurtarma Sınavları

AKUT Arama Kurtarma Derneği, 2023'ten bu yana Royal Canin desteğiyle IRO'nun düzenlediği Uluslararası ve Ulusal Arama Köpekleri Sınavı'nı başarıyla gerçekleştirdi.
Trump’tan Avrupa Ülkelerine Hürmüz Boğazı Uyarısı

Trump, Birleşik Krallık'a Hürmüz Boğazı'ndaki petrol ihtiyacını karşılamak için ABD'den yakıt almayı veya cesur olup kendilerinin temin etmelerini önerdi.