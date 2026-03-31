A Millilerimize Kosova’da Havai Fişekli Provokasyon

2026 DÜNYA KUPASI YOLUNDA KRİTİK MAÇ

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası hedefi doğrultusunda son aşamaya yaklaşırken, play-off finalinde Kosova ile deplasmanda mücadele edecek. Türkiye, 24 yıl aradan sonra dünya kupasına katılmanın peşindeyken, Kosova ise bu büyük etkinlikte yer almayı amaçlıyor.

TARAFTARDAN PROVOKATİF EYLEM

A Milli Futbol Takımı, Kosova’da mevcut bulunduğu sırada ağır bir provokasyon ile karşılaştı. Oyuncuların dinlenme zamanında takım otelinin önüne gelen bir grup taraftar, ortalığı karıştırarak gürültü çıkardı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YETERSİZ KALDI

Gece geç saatlerde otelin önünde toplanan holiganlar, yüksek sesle havai fişek patlatarak oyuncuların uykusunu kaçırdı. Uzun süre devam eden bu ses kirliliği, Milli Takımımızın konsantrasyonunu etkilemeyi amaçlayan grubun dikkat çeken tavırlarıyla birleşti. Milli Takım kafilesinin konakladığı alanda güvenlik önlemlerinin yetersiz kalması ve tacize karşı güvenlik güçlerinin müdahale etme zamanının gecikmesi, Türk yetkililerin büyük tepkisini aldı.