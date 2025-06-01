A Milli Takım, ABD’ye gidiyor

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ABD YOLCULUĞUNA HAZIRLANIYOR

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için hazırlıklarına yarın başlayacak. Takım, bugün saat 16.00’da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir araya gelecek. Milli takım, yarın saat 16.45’te ilk 15 dakikası basına açık olacak şekilde antrenman yapacak. İstanbul’daki bu antrenmanı sonrası ay-yıldızlı ekip, saat 23.00’te Türk Hava Yolları’na ait uçakla ABD’nin Boston kentine hareket edecek. Takım, 6 Haziran’a kadar hazırlıklarını Boston’da sürdürecek. Aynı gün ABD maçı için Hartford’a geçiş yapacak. 8 Haziran’da ise Meksika maçına katılmak üzere Kuzey Carolina’ya gidecek.

ABD’DE İKİ HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAK

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde milli takım, 7 Haziran Cumartesi günü ABD ile bir hazırlık maçı oynayacak. Maç, Connecticut eyaletinin East Hartford kentindeki Pratt&Whitney Stadı’nda TSİ 22.40’ta başlayacak. Takım, ABD kampındaki ikinci özel karşılaşmasında Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadı’nda 11 Haziran Çarşamba günü, 2026 Dünya Kupası’nın bir diğer ev sahibi Meksika ile mücadele edecek. Bu iki ülke arasındaki maç TSİ 04.00’te gerçekleşecek.

A MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU AÇIKLANDI

Teknik direktör Vincenzo Montella’nın belirlediği 29 kişilik aday kadro şu isimlerden oluşuyor: Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır. Defans oyuncuları: Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydın, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik. Orta saha oyuncuları: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Forvetler: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Hekimoğlu, Oğuz Aydın.