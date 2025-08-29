A Milli Takım, Çekya’yı Yendi

A MİLLİ TAKIMIN PERFORMANSI

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın (EuroBasket 2025) heyecanı devam ediyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı, A Grubu ikinci maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Arena Riga’da gerçekleştirilen müsabakada Türk takımı, 92-78’lik skorla galip gelerek önemli bir zafer elde etti.

Karşılaşmanın açılış çeyreğinde Çekya, etkili bir performans sergiledi. A Milli Takım, Alperen Şengün ve Ercan Osmani ile pota altını etkili bir şekilde kullanmasına rağmen, Çekya dış atışlardan bulduğu 6 isabetle 27-21’lik skorla ilk çeyreği önde tamamladı. Ancak Türk milli takımı ikinci periyoda daha iyi başlayarak, rakibinin ilk sayısına karşılık 14-0’lık bir seri yakalayarak 16. dakikada 7 sayılık fark oluşturdu: 35-28. Kalan süreyi iyi değerlendiren Türkiye, soyunma odasına 45-37 önde girdi.

Üçüncü periyotta Çekya, dış atışlarla oyunu dengelemeye çalıştı. Ancak Cedi Osman’ın skorer oyunuyla karşılık veren milliler, son çeyreğe 72-62 üstün girdi. Dördüncü periyotta Alperen Şengün’ün etkili performansıyla farkı 18’e kadar çıkaran Türkiye, sonunda maçı 92-78’lik skorla kazandı.

Alperen Şengün, Cedi Osman ve Ercan Osmani, toplamda 60 sayılık katkıyla galibiyete büyük destek sağladı. Alperen Şengün, bu karşılaşmada 23 sayı, 12 ribaunt ve 9 asistle dikkat çekti.

A Milli Takım, A Grubu’ndaki üçüncü maçında yarın saat 21.15’te Portekiz ile karşılaşacak. Karşılaşma için salon Arena Riga olacak. Maçın hakemleri Antonio Conde (İspanya), Lorenzo Baldini (İtalya) ve Josip Jurcevic (Hırvatistan) olarak belirlendi.

Türkiye: Larkin 5, Kenan Sipahi 6, Cedi Osman 21, Ercan Osmani 16, Alperen Şengün 23, Şehmus Hazer 4, Adem Bona 6, Furkan Korkmaz 7, Ömer Faruk Yurtseven 2, Erkan Yılmaz, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı 2

Çekya: Sehnal 9, Kyzlink 9, Krejci 3, Zidek 9, Kriz 4, Hruban 7, Peterka 23, Bohacik 8, Krivanek 4, Balint, Svoboda 2

1. Periyot: 21-27

Devre: 45-37

3. Periyot: 72-62

Beş faulle çıkan: 35.59 Krejci (Çekya)