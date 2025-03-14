A Milli Takım’ın Macaristan Kadrosu Açıklandı

A MİLLİ TAKIM HAZIRLIKLARA BAŞLADI

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile oynayacağı kritik karşılaşmalar için hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Vincenzo Montella, taraftarları heyecanlandıran aday kadroyu ve maç programını açıkladı. Kadroda ilk kez yer alan genç yetenekler ve sürpriz isimler dikkat çekerken, bazı yıldız oyuncuların cezalı olmaları ve kart sınırında bulunan oyuncular, heyecanı artırıyor. İşte A Milli Takım’ın Macaristan maçlarıyla ilgili tüm detaylar!

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Vincenzo Montella’nın belirlediği 30 kişilik aday kadro, tecrübeli isimlerle genç yetenekleri bir araya getiriyor. İşte kadroda yer alan isimler:

Kaleciler: Berke Özer, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Taha Şahin, Yusuf Akçiçek

Orta Saha: Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Ahmed Kutucu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

Bu kadro, savunmadaki sağlamlık ve hücumdaki yaratıcılığıyla taraftarları heyecanlandırıyor. Ancak, bazı yıldızların cezalı olması ve kart sınırındaki oyuncular, stratejileri etkileyebilir.

SÜPRİZ İSIMLER VE YENİ YETENEKLER

A Milli Takım kadrosuna dikkat çeken bir detay, ilk kez çağrılan genç yetenekler. Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz ve Taha Şahin gibi isimler, Montella’nın tercihleri arasında yer alıyor. Bu genç oyuncular, Türk futbolunun geleceği açısından önemli bir heyecan yaratıyor. Taraftarlar, bu yeni isimlerin Macaristan karşısında nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor.

CEZALI OYUNCULAR VE RİSKLER

Kadroda önemli iki oyuncu, Arda Güler ve Merih Demiral, 20 Mart’taki Türkiye-Macaristan maçında yer alamayacak. Sarı kart cezası nedeniyle bu oyuncuların eksikliği, Montella’nın stratejisini etkileyebilir. İdollerin bu durumda nasıl bir alternatif oluşturacağı maçın gidişatını belirleyebilir. Ayrıca, A Milli Takım’daki dört oyuncu, Macaristan ile yapılacak ilk maç öncesi sarı kart sınırında: İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü. Bu oyuncular, 20 Mart’taki maçta kart görmeleri durumunda, 23 Mart’taki rövanşta yer alamama riski taşıyor. Taraftarlar bu durumda dikkatli bir oyun sergilemelerini umuyor.

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile 20 Mart’ta deplasmanda, 23 Mart’ta ise evinde karşılaşacak. Bu iki maç, Türkiye’nin Uluslar Ligi’ndeki kaderini belirleyecek. İlk maçta cezalı oyuncuların eksikliği, Montella’nın taktiklerini öne çıkarırken, rövanş maçı taraftar desteğiyle zaferle sonuçlanabilir. Macaristan’ın güçlü kadrosuna karşı A Milli Takım’ın göstereceği performans, tüm futbolseverler için merak konusu.

TARAFTARLARA MESAJ: BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Vincenzo Montella, kadro açıklamasından sonra taraftarlara hitaben, “Bu zorlu maçlarda oyuncularımın her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyacı var. Birlikte başaracağız.” şeklinde bir mesaj gönderdi. A Milli Takım’ın Macaristan karşısındaki performansı, sadece oyuncuların değil, tribünlerdeki coşkunun da etkisiyle belirlenecek. Taraftarlar bu kritik maçlar için heyecanla hazırlıklara başladı.