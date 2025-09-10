A Milli Takım’ın Rakibi Belli Oldu

YARI FİNAL RAKİBİ BELLİ OLDU

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda (EuroBasket 2025) çeyrek finalde Polonya’yı 91-77 yenerek yarı finale yükselen A Milli Basketbol Takımı’nın rakibi dün gece netleşti. FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Litvanya ile Yunanistan, Riga Arena’da karşı karşıya geldi. Yunanistan, Litvanya’yı 87-76’lık skorla mağlup ederek Türkiye’nin yarı finaldeki rakibi oldu.

TAKIMIN GÜÇLÜ KİMYASI

Şampiyonaya namağlup devam eden 12 Dev Adam oyuncuları, Polonya maçı sonrasında dikkat çekici açıklamalar yaptı. A Milli Takım baş antrenörü Ergin Ataman, “Tarihi bir yarı final oynayacağız çünkü Türkiye EuroBasket’te 1 kez final oynadı. 2001’de İstanbul’dan sonra ilk yarı final olacak. Rakibimizi bekleyeceğiz.” şeklinde konuştu. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz da duygu ve düşüncelerini, “Mükemmel bir kimyamız var. Sadece maç kazanmıyoruz. Oynadığımız basketboldan zevk alıyoruz. Yıllardır altın jenerasyonun gelmesini bekliyorduk. Artık zamanımız geldi. İki maçımız kaldı.” sözleriyle ifade etti.