A Milli Takım, İspanya’ya 0-6 kaybetti

MAÇIN DETAYLARI

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ikinci maçında Konya’da son Avrupa şampiyonu İspanya’yı ağırladı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşma, İspanya’nın 6-0’lık zaferiyle sona erdi. Galibiyeti sağlayan goller 6. ve 62. dakikalarda Pedri, 53. dakikada Ferran Torres, 22, 45+1 ve 57. dakikalarda Merino’dan geldi. Bu sonuçla İspanya, 2 maçta 2 galibiyet alarak E Grubu’nda liderliğe yükseldi. Ay-Yıldızlılar ise 3 puanla 3. sırada yer aldı. Türkiye, 11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan deplasmanındayken İspanya, aynı tarihte Gürcistan’ı konuk edecek.

MAÇIN ÖNE ÇIKAN ANLARI

Türkiye 0-6 İspanya

1′ Karşılaşma başladı.

2′ Milliler gole çok yaklaştı! Hakan Çalhanoğlu’nun uzak mesafeden çektiği şut, kaleci Unai Simon tarafından zorla çıkarıldı.

5′ Uğurcan’dan müthiş kurtarış! İspanya’nın atağında Nico Williams’ın vuruşunu Uğurcan Çakır başarıyla engelledi.

6′ İlk gol geldi! Ceza yayı üzerinde topla buluşan Pedri, plase vuruşla topu ağlara gönderdi.

8′ Eşitlik şansı geldi ama kaçtı! Arda Güler’in yaptığı ters topu Kenan Yıldız aldı, ceza sahasına giren Eren Elmalı’nın şutu direğin yanından auta gitti.

22′ İspanya farkı 2’ye çıkardı! Merino’nun düzgün vuruşu ağlarla buluşarak durumu 2-0 yaptı.

26′ Tehlikeli anlar! Kenan Yıldız’ın sol kanattan çektiği şut, kaleci Simon tarafından kornere çeldirildi.

44′ İspanya’da sakatlanan Nico Williams oyundan çıkarak Ferran Torres’le değiştirildi.

45+2′ Fark 3’e çıktı! Merino, sol kanattan yapılan atağın sonucunda Pedri’nin pasıyla iyi bir vuruş yaparak skoru 3-0’a taşıdı. İlk yarı sona erdi.

46′ İkinci devre başladı. Yunus Akgün’ün yerine Oğuz Aydın oyuna girdi.

53′ İspanya 4-0 yaptı! A Milli Takım’ın köşe vuruşunun ardından hızlı hücumla karşılaşan Ferran Torres, kalecinin yanından topu ağlara yolladı.

58′ Merino, hat-trick yaptı! Ceza sahasında topla buluşan Merino skoru 5-0 yaptı.

62′ Pedri sahne aldı! A Milli Takım, hızlı gelişen kontra atakta kalesinde 6. golü gördü. Pedri, ara pasla buluşarak durumu 6-0’a getirdi.

İLK 11’LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız

İspanya: Simon, Pedro Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella, Zubimendi, Merino, Pedri, Yamal, Williams, Oyarzabal

TEKNİK DİREKTÖRÜN SEÇİMİ

Teknik direktör Vincenzo Montella, Gürcistan ile oynanan karşılaşmaya göre ilk 11’inde değişiklik yapmadı. Montella, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu’ndan oluşan ilk 11’iyle sahaya çıktı. Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Deniz Gül, Samet Akaydin, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Ferdi Kadıoğlu ve Can Uzun yedekler arasında yer buldu. Berke Özer, Yusuf Akçiçek ve Demir Ege Tıknaz ise maç kadrosunda bulunmadı.

KADRODAKİ SAKATLIK DURUMU

A Milli Futbol Takımı’nda Kaan Ayhan, kasığındaki sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı ve İspanya maçında yer alamadı.

İSPANYA’DA DEĞİŞİKLİK YOK

İspanya Milli Takımı, önceki Bulgaristan maçında başladığı 11’le Türkiye karşısında da sahada yer aldı. Teknik direktör Luis de la Fuente, 3-0 kazanan kadroyu değiştirmedi.

KONYA’DA TARİHİ İLGİ

A Milli Takım’ın İspanya ile oynadığı maça büyük bir ilgi vardı. Ay-yıldızlı taraftarlar, 42 bin kişilik MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nı tamamıyla doldurdu. Birçok taraftar, bilet bulamadığı için maçı izleyemedi.

DÜNYA KUPASI’NA GİDEN YOL

2026 Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. 48 takımın mücadele edeceği turnuvaya, eleme maçları sonucunda Avrupa’dan 16 takım katılacak. Kasım ayında sona erecek elemelerde, gruplarını lider bitiren 12 takım doğrudan Dünya Kupası’na gitme hakkı elde edecek. Kalan 4 bilet için ise 12 grup ikincisiyle UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek 4 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026’nın mart ayında oynanacak.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

A Milli Takım’ın İspanya maçı aday kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

– Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

– Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

– Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

– Forvet: Arda Güler, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

İSPANYA ADAY KADROSU

İspanya’nın aday kadrosunda, sezon başında Galatasaray’dan İtalyan ekibi Como’ya transfer olan forvet Alvaro Morata da var. Teknik direktör Luis de la Fuente, belirlediği 26 kişilik kadroda şunlara yer verdi:

– Kaleci: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Alex Remiro (Real Sociedad)

– Defans: Dani Carvajal (Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Robin Le Normand (Atletico Madrid), Dean Huijsen (Real Madrid), Dani Vivian (Athletic Bilbao), Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

– Orta saha: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Fabian Ruiz (Paris Saint Germain), Pedri (Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Aleix Garcia (Bayer Leverkusen), Fermin Lopez (Barcelona)

– Forvet: Alvaro Morata (Como), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Jorge de Frutos (Rayo Vallecano), Jesus Rodriguez (Como)