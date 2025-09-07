A Milli Takım, İspanya’ya 6-0 kaybetti

A MİLLİ TAKIM, İSPANYA’YA KARŞI TARİHİ HEZİMET YAŞADI

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nun ikinci müsabakasında Konya’da son Avrupa şampiyonu İspanya ile karşılaştı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda gerçekleştirilen karşılaşma, İspanya’nın 6-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Konuk ekip, Pedri’nin 6. ve 62. dakikada, Ferran Torres’in 53. dakikada ve Merino’nun 22, 45+1 ve 57. dakikada attığı gollerle galibiyet elde etti. Bu sonuçla İspanya, gruptaki ikinci galibiyetine ulaştı ve 6 puanla lider konumda yer aldı. Ay-Yıldızlı takım ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor. Türkiye, 11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan ile oynayacakken, İspanya Gürcistan’ı ağırlayacak.

**MAÇTA ÖNE ÇIKAN ANLAR**

Maçın başlama düdüğünün ardından 1. dakikada mücadele başladı. 2. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun uzak mesafeden çektiği şutta kaleci Unai Simon, zorlanarak topu çıkardı. 5. dakikada Uğurcan Çakır, İspanyol oyuncu Nico Williams’ın vuruşunu başarılı bir şekilde kurtardı. Ancak 6. dakikada Pedri, ceza yayı üzerinde plase bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu. 8. dakikada Arda Güler’in ters topunu alan Kenan Yıldız’ın asist ettiği Eren Elmalı’nın şutu, direğin yanından auta gitti.

22. dakikada İspanya, farkı 2’ye çıkardı ve Merino’nun etkili vuruşuyla skor 2-0 oldu. 26. dakikada Türkiye, Kenan Yıldız’ın şutu ile gole yaklaşsa da kaleci Simon, topu kornere gönderdi. 44. dakikada Nico Williams sakatlandı ve yerine Ferran Torres oyuna girdi. 45+2’de ise Pedri’nin asistinde Merino, tekrar sahneye çıkarak skoru 3-0 yaptı ve ilk yarı sona erdi.

İkinci yarının başlama düdüğünden sonra 46. dakikada Türkiye’de Yunus Akgün’ün yerine Oğuz Aydın oyuna girdi. 53. dakikada Ferran Torres, hızlı bir atakta ağları buldu ve İspanya’nın skorunu 4-0’a taşıdı. 58. dakikada Merino, üçüncü golünü bularak farkı 5-0 yaptı. 62. dakikada ise tekrar Pedri, skoru 6-0’a getirdi.

**TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ YAPMADI**

Teknik direktör Vincenzo Montella, Gürcistan ile oynadıkları maçın kadrosunu değiştirmeden sahaya çıkmayı tercih etti. İlk 11’de Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı. Yedeklerde ise Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Deniz Gül, Samet Akaydin, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Ferdi Kadıoğlu ve Can Uzun bulunuyordu. Kaan Ayhan ise sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

**İSPANYA DEĞİŞMEDİ**

İspanya Milli Takımı, Bulgaristan karşısında kazandığı kadroyu A Milli Takım karşısında da sahaya sürdü. Teknik direktör Luis de la Fuente, aynı 11’i tercih etti.

**MAÇA YOĞUN İLGİ**

Türkiye-İspanya mücadelesine büyük ilgi vardı. Ay-Yıldızlı taraftarlar, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nu tamamen doldurarak, 42 bin kişilik kapasiteye ulaşmayı başardı. Bazı taraftarlar ise bilet bulamadığı için statta yer alamadı.

**DÜNYA KUPASI YOLU**

2026 Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın katılacağı organizasyona, Avrupa elemeleri sonucunda 16 takım katılım hakkı kazanacak. Kasım ayında sona erecek elemelerde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek. Son 4 bilet içinse 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek takımlarla birlikte toplamda 16 takım mücadele edecek ve play-off maçları 2026’nın mart ayında yapılacak.