A Milli Takımda Sakatlıklar Nedeniyle Kadro Değişikliği

A MİLLİ TAKIMDA SAKATLIK İLE İLGİLİ GELİŞMELER

A Milli Takım’da sakatlıkları nedeniyle Kaan Ayhan ve Aral Şimşir, aday kadrodan çıkarıldı. Ayrıca, TFF, kaptan Hakan Çalhanoğlu’nun da kadrodan çıkarıldığını bildirmişti.

A MİLLİ TAKIM’A YENİ İSIM EKLENDİ

Galatasaray’ın genç futbolcusu Ahmed Kutucu’nun kadroya dahil olduğu açıklandı. Bu gelişme, kadrodaki değişimlerin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İKİ FUTBOLCUNUN DURUMU BELİRSİZ

A Milli Takım’da Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı’nın hafif ağrıları mevcut. Bu iki oyuncunun durumu, yapılacak son sağlık kontrollerinin ardından netleşecek.