A Milli Takımda Sakatlıklar Nedeniyle Kadro Değişikliği

a-milli-takimda-sakatliklar-nedeniyle-kadro-degisikligi

A MİLLİ TAKIMDA SAKATLIK İLE İLGİLİ GELİŞMELER

A Milli Takım’da sakatlıkları nedeniyle Kaan Ayhan ve Aral Şimşir, aday kadrodan çıkarıldı. Ayrıca, TFF, kaptan Hakan Çalhanoğlu’nun da kadrodan çıkarıldığını bildirmişti.

A MİLLİ TAKIM’A YENİ İSIM EKLENDİ

Galatasaray’ın genç futbolcusu Ahmed Kutucu’nun kadroya dahil olduğu açıklandı. Bu gelişme, kadrodaki değişimlerin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İKİ FUTBOLCUNUN DURUMU BELİRSİZ

A Milli Takım’da Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı’nın hafif ağrıları mevcut. Bu iki oyuncunun durumu, yapılacak son sağlık kontrollerinin ardından netleşecek.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Diyarbakır’da Çapraz Böbrek Nakli Başarıyla Gerçekleşti

Diyarbakır'da, kan uyuşmazlığı nedeniyle aile içinden böbrek nakli yapılamayan iki hastanın eşleri, çapraz böbrek nakli ile sağlığına kavuştu.
Gündem

Bayraklı’da Şantiyede Yangın Çıktı

Bayraklı'da bir inşaat sahasında çıkan yangın, konteynerler ve çevre ağaçları etkisi altına aldı. İtfaiye ekipleri, alevlerle mücadele ediyor.
Gündem

Hakkari’de Pikap Uçurumdan Zap Suyu’na Düştü

Hakkari'de, uçurumdan Zap Suyu'na düşen pikapta yaralanan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti. Olayda durumu ağır olan yaralıların tedavisi sürüyordu.
Gündem

Öğrenciler Geriye Dönük Kira Ücretiyle Karşılaştı

Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü'nün özelleşmesi sonrası depremzede öğrencilerden geriye dönük 19 bin TL kira talep edilmesi büyük tepki çekti. Öğrenciler, yaşanan zorluklardan şikayetçi.
Gündem

TBMM’de Yabancı Sayısı ve Göç Politikaları Görüşüldü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Ekim 2025 itibarıyla Türkiye'de 3 milyon 615 bin yabancı bulunduğunu ve bu nüfusun çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğunu duyurdu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.