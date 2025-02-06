A Milliler İzlanda’yı Mağlup Etti

A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI İZLANDAYI YENİYOR

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu kapsamında 5’inci maçında İzlanda ile karşılaştı. İlk 4 maçından galibiyetle ayrılarak Avrupa Şampiyonası’na katılmayı garantileyen A Milli Kadın Basketbol Takımı, İzmit’teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda yapılan bu mücadelede İzlanda’yı mağlup etti.

MÜCADELEDE ALTI PERİYOT

İlk 5’te Sevgi Uzun, Ayşe Cora, Pelin Bilgiç, Elif Bayram ve Tilbe Şenyürek ile mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, rakibiyle başa baş bir başlangıç yaptı ve ilk çeyreği 22-15 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren milliler, devreyi 38-33’lük skorla önde bitirdi. Üçüncü çeyrekte A Milli Takım, 64-56’lık bir avantaj sağladı. Son çeyrekte Türkiye, gösterdiği performansla maçı 83-76 kazanarak grupta 5’te 5 yapmış oldu.

Maçın en skorer ismi Ayşe Cora, milli takımına 17 sayı kazandırırken, İzlanda’da ise 29 sayıyla Sara Run Hinriksdottir öne çıktı. Bu sonuç, A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın eleme sürecindeki başarılarını pekiştirdi.