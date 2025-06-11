A Paralar Artık Ödenmeyecek

MAHKEME KARARINDAN SONRA APPLE’IN POLİTİKALARI DEĞİŞİYOR

ABD’deki mahkeme, teknoloji devinin uygulamalarına yönelik önemli bir karar verdi. Apple, bundan sonraki süreçte App Store dışındaki ödeme sistemlerinden elde edilen satışlar için komisyon alamayacak. Ayrıca, kullanıcıları bu alternatif ödeme yöntemlerinden uzak tutmak amacıyla gösterdiği uyarı ekranlarını tamamen kaldırmaya da mecbur kalacak. Bu karar, Apple’ın eleştirilen uygulama içi satın alma politikalarına büyük bir darbe vurmuş durumda. Mahkeme, Apple’ın üçüncü taraf ödeme sistemlerinden aldığı %27’lik komisyonu “hukuka aykırı” buldu. Uygulamalara görünüşte seçenek sunduğu ifade edilse de, arka planda yüksek komisyon oranlarıyla geliştiricilere baskı yapıldığı ortaya kondu. Apple’ın rekabeti engelleyen tutumu kararda açıkça belirtildi.

ALTERNATİF ÖDEME YÖNTEMLERİNE YENİ FIRSATLAR SUNULUYOR

Alınan yeni kararla birlikte Apple, gelişimcilerin alternatif ödeme sayfalarına yönlendirmesini engelleyemeyecek. Kullanıcıların bu alternatif yöntemleri tercih edebilmesi için koyduğu “güvenlik” veya “uyarı” ekranları da kaldırılacak. Bu değişiklik sayesinde kullanıcılar, artık daha özgür bir biçimde App Store dışındaki ödeme seçeneklerini değerlendirip tercihlerini yapabilecek. Uygulama geliştiricileri için yeni bir dönemin başlangıcı sayılan bu karar, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırması bekleniyor.