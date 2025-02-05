A101’de Elektrikli Mopedler ve Teknolojik Ürünler

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE YENİ ÜRÜNLER

Türkiye’nin 81 ilinde ve her ilçesinde, 1.200’den fazla tedarikçisi ile perakende alanında önde gelen firmalardan biri olan A101, 6 Şubat tarihinde avantajlı teknolojik ürünleri satışa sunuyor. Bu hafta A101’de uygun fiyatlı elektrikli mopedler öne çıkıyor.

ELEKTRİKLİ MOPEDLER A101’DE

Bu haftaki kampanyada APEC APM2 modeli üç tekerlekli elektrikli moped 46.990 TL, APEC APS2 elektrikli moped ise 29.990 TL’den satışa sunuluyor. Tüketiciler, bu fırsatlarla elektrikli moped sahibi olma şansını yakalıyor.

TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİYLE DOLU BİR HAFTA

Teknoloji meraklıları için de birçok ürün bulunuyor. ONVO 65OVF9001UQ 65’’ Frameless Ultra HD QLED Google TV 20.999 TL, TOSHIBA 55UA2363DT 55” 4K UHD Android TV 17.499 TL, ONVO 42OV6000F 42” Full HD Android 13 Smart LED TV 7.499 TL fiyatlarıyla satışa sunuluyor. Ayrıca, BILICRA TTX1 tuşlu cep telefonu 1.699 TL, GOSMART WPB01 powerbank 499 TL, PIRANHA 9976 kulaklık 399 TL ve MIPO S22 akıllı saat 999 TL’den satılıyor.

BEYAZ EŞYA ALIŞVERİŞİNDE AVANTAJLAR

Beyaz eşya alanında da cazip seçenekler mevcut. SEG CM 910 INV 9 Kg çamaşır makinesi 11.999 TL, SEG BM 4001 4 programlı bulaşık makinesi 9.499 TL, SEG NF4831 No-Frost buzdolabı 18.999 TL, GOODWEST siyah cam ankastre set 3’lü ise 6.999 TL fiyatıyla A101 mağazalarında tüketicileri bekliyor.

KÜÇÜK EV ALETLERİNDE BÜYÜK FIRSATLAR

Küçük ev aletleri ve kişisel bakım ürünlerinde de büyük fırsatlar mevcut. FANTOM Master CC 5750 halı yıkama makinesi 4.999 TL, ARZUM AR4202 şarjlı dikey süpürge 6.999 TL, ARZUM AR695 Peta seramik tabanlı ütü 899 TL, HOMEND el blender seti 1.399 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra PIERRE CARDIN hava üflemeli saç şekillendirici 799 TL, PIERRE CARDIN IPL cihazı 2.599 TL, PHILIPS BHD340/10 saç kurutma makinesi 1.099 TL ve ARZUM AR 5040 Violet epilasyon aleti 599 TL’den satışa sunuluyor. PIERRE CARDIN akıllı vücut analiz baskülü ise 499 TL fiyatıyla tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

EVCİL HAYVANLAR İÇİN ÖZEL ÜRÜNLER

A101, evcil hayvan sahiplerini de unutmuyor. KIWI Pets KPLD-10970 akıllı takip cihazı 399 TL, KIWI Pets otomatik pet su çeşmesi ve mama kabı 699 TL, KIWI Pets KPLB-10770 otomatik kendini temizleyen kedi tuvaleti 8.999 TL, KIWI Pets kameralı akıllı evcil hayvan besleyici 2.099 TL ve KIWI Pets KPPC10850 evcil hayvan bakım seti 479 TL fiyatlarıyla satışa sunuluyor.