ab-2024-otomobil-ticaretinde-fazla-verdi

EUROSTAT VERİLERİ ÜZERİNE BİLGİLER

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2024 yılı otomobil ticareti ile ilgili verileri yayımladı. Veriler, AB üyesi ülkelerin otomobil ticaretinin kapsamını ortaya koyuyor.

İHRACAT VE İTHALAT RAKAMLARI

2023 yılında, AB ülkeleri toplamda 5,4 milyon otomobil ihraç etti. Aynı dönemde, 4 milyon otomobil ithal edildi. AB’nin otomobil ihracatının toplam değeri 165,2 milyar Euro, ithalatının ise 75,9 milyar Euro olarak kaydedildi. Bu verilere göre, 2024 yılında otomobil ticaretinde 89,3 milyar Euro’luk bir fazla sağlandı.

İHRACATTA BAŞI ÇEKEN ÜLKELER

AB, otomobil ihracatında en çok ABD’ye yöneldi. AB’nin ABD’ye yaptığı ihracatın değeri 38,9 milyar Euro olarak belirlendi. Diğer önemli pazarlar arasında İngiltere 34,3 milyar Euro, Çin 14,5 milyar Euro, Türkiye 12 milyar Euro ve İsviçre 8,5 milyar Euro değerlerinde otomobil aldı. Türkiye, 2019-2024 döneminde AB’den en fazla otomobil ihracatını gerçekleştiren ülke oldu ve bu dönemde ihracatta yüzde 364,1 oranında bir artış sağladı.

DÜŞÜŞ GÖSTEREN ÜLKELER

Ancak, aynı dönemde AB’nin otomobil ihracatında en büyük düşüş, yüzde 22,3 ile Çin’de görüldü. AB’nin en fazla otomobil ithal ettiği ülke ise 12,7 milyar Euro ile Çin oldu. İkinci sırada 12,3 milyar Euro ile başka bir ülke yer aldı.