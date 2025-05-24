AB-ABD Ticaret Gerginliği Artıyor

TRANSATLANTİK TİCARET İLİŞKİLERİ ZORDA

Transatlantik ticaret ilişkileri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ne (AB) yönelik yüzde 50 tarife tehdidiyle yeniden sarsılıyor. AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, bu agresif açıklamaya karşı kesin bir yanıt veriyor: “AB-ABD ticareti eşsizdir ve tehditler değil, karşılıklı saygı tarafından yönlendirilmelidir!” Sefcovic, AB’nin her iki taraf için de kazançlı bir anlaşma elde etmekte kararlı olduğunu belirterek, “Çıkarlarımızı savunmaya hazırız” diyerek Brüksel’in geri adım atmayacağını ortaya koyuyor.

TRUMP’IN YÜZDE 50 TARİFE TEHDİDİ

Trump, Mayıs 2025’te Truth Social platformunda yayımladığı mesajında, AB ile ticaret müzakerelerinin “hiçbir yere varmadığını” savunarak, 1 Haziran’dan itibaren AB ürünlerine yüzde 50 gümrük vergisi getirilmesini önerdi. “Eğer ürün ABD’de üretilmişse, vergi olmayacak” diyerek Amerikan sanayisini koruma kartını oynayan Trump, AB’yi köşeye sıkıştırmayı hedefliyor. Bu gelişme, 2 Nisan’da AB ithalatına uygulanan yüzde 20 “karşılıklı” tarife oranının, 8 Temmuz’a kadar müzakereler için yüzde 10’a indirilmesi sonrasında ortaya çıkıyor. Bununla birlikte Trump, çelik, alüminyum ve otomotiv parçaları için yüzde 25’lik vergileri korurken, ilaç ve yarı iletkenler gibi sektörlere yeni vergiler getireceğini de ima etti.

SEFCOVIC’TEN DİPLMATİK AMA SERT CEVAP

Sefcovic, Trump’ın açıklamalarının ardından, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile yaptığı telefon görüşmesine istinaden X platformunda bir mesaj paylaştı: “AB, her iki tarafın faydasına bir anlaşma için tam angaje. Ancak ticaretimiz tehditlerle değil, karşılıklı saygıyla şekillenmeli. Çıkarlarımızı savunmaya hazırız.” Slovak komiser, bu görüşmede ABD’nin tarifelerinin “haksız ve zarar verici” olduğunu dile getirdi. Sefcovic, AB’nin endüstriyel mallarda sıfır gümrük önerisini masada tuttuğunu, ancak ABD’nin bu “kazan-kazan” teklifine sıcak bakmadığını belirtti. AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill ise, “Taraflar arasındaki en güçlü ekonomik bağları yıpratmak yerine inşa etmeliyiz” diyerek, Brüksel’in diyalog yanlısı olduğunu vurguladı.

ABD’DEN ÇELİŞKİLİ MESAJLAR

Trump yönetiminin ticaret politikası, Washington’da bile kafa karışıklığı yaratıyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fox News’te yaptığı açıklamada, Trump’ın AB’nin önerilerini “kalitesiz” bulduğunu ve yüzde 50 tarife tehdidinin AB’yi “harekete geçirmek” için tasarlandığını ifade etti. Bessent, “Bazı AB ülkeleri bile Brüksel’in ne müzakere ettiğini bilmiyor” diyerek, AB’nin iç uyumuna zarar vermeyi amaçladı. Bessent’in, AB’nin ticaret komiserinin kim olduğunu bilmediğini ima eden “Avrupa’yı arasam kimi ararım?” ifadesi, Brüksel’de alay konusu oldu. Bir AB yetkilisi, POLITICO’ya yaptığı açıklamada, “Sefcovic bu yıl üç kez Washington’a gitti, Lutnick ve Greer’le defalarca görüştü. Bu söylem gülünç” dedi.