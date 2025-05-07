AB, ABD’ye Ek Gümrük Vergisi Getirebilir

AB’DEN GÜMRÜK VERGİSİ PLANLARI

Avrupa Birliği (AB), ABD ile gerçekleştirilen ticaret müzakerelerinden beklenen sonucu alamadığı takdirde, ABD’den ithal edilen maliyeti yaklaşık 100 milyar euro (113.26 milyar dolar) olan ürünlere ek gümrük vergisi uygulamayı amaçlıyor. Bloomberg’de yayınlanan ve konuya dair güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, önerilen karşı tedbirler yarın AB üyesi ülkelerle paylaşılacak.

İSTİŞARE SÜRECİ BAŞLAYACAK

Nihai listenin belirlenmesinden önce bir aylık bir istişare süreci başlayacak. Bu süreç, AB üye ülkelerinin, önerilen önlemler hakkında görüş alışverişinde bulunmalarını sağlayacak ve alınacak kararların şekillenmesi adına önemli bir zemin oluşturacak.