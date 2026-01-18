AB Büyükelçileri Brüksel’de Toplandı: Gümrük Vergisi Tartışıldı

AB BÜYÜKELÇİLERİ BRÜKSEL’DE TOPLANDI

AB büyükelçileri, Trump’ın Grönland ile ilgili iddiaları üzerine 1 Şubat’ta sekiz Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından ortak bir yanıt oluşturmak için Pazar akşamı Brüksel’de bir araya geldi. Görüşmelere katılan ve müzakereler hakkında bilgili olan kaynaklar, kimliklerinin gizli kalmasını talep ederek, tartışılan alternatiflerden birinin “zorlamaya karşı araç” adı verilen etkili bir mekanizmanın hayata geçirilmesi olduğunu belirtti.

FRANSA CUMHURBAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerçekleştirdiği basın toplantısında blokun bu yeni aracı kullanma yönünde değerlendirme yapması gerektiğini ifade etti. Öte yandan tarihsel olarak, Trump’ın misilleme tehdidi sonrası Fransa’nın bu mekanizmanın kullanımını ertelemeyi tercih ettiği kaydedildi. Avrupa Birliği, 93 milyar euro değerindeki ABD ürünlerine yönelik misilleme tarifelerini daha önce onaylamış, fakat iki taraf arasında bir ticaret anlaşmasına varılmasıyla bu tarifelerin uygulanmasını askıya almıştı.

TİCARET ANLAŞMASI ONAYLANMAYACAK

Avrupalı milletvekilleri, Trump’ın son kararını gerekçe göstererek, hafta sonu içinde ilgili ticaret anlaşmasının onayını ertelemeyi planladıklarını duyurdu. Misilleme tarifelerinin yeniden gündeme getirilmesi üzerine tartışmaların daha önce Financial Times tarafından aktarıldığı da belirtildi.