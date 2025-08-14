Ab’den İsrail’e Tepki Geldi!

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TEPKİSİ

Avrupa Birliği, İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in Doğu Kudüs’te “E1” adını verdiği yasadışı yerleşim projesine onay verme açıklamasına yanıt verdi.

ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, bu yerleşim planının uluslararası hukuka uygun olmadığını vurgulayarak, İsrailli yetkililere planı durdurma çağrısında bulundu. Kallas, “İsrailli yetkililerin E1 yerleşim planına devam etme kararı iki devletli çözümü daha da zayıflatırken, uluslararası hukukun da ihlali anlamına gelmektedir. AB, İsrail’e yerleşim inşaatlarını durdurması yönündeki çağrısını yineliyor” dedi.

İSRAİL’İN HEDEFLERİ

İsrail, Batı Şeria’daki alanları birbirinden ayırma ve Kudüs’ü Filistin topraklarından koparma amacı taşıyan “E1” projesi çerçevesinde toplamda 3 bin 401 yasa dışı konut inşa etmeyi planlıyor.