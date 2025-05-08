AB’den Ukrayna’ya 1 Milyar Euro Desteği

AVRUPA BİRLİĞİ UKRAYNA’YA YARDIMLARINI SÜRDÜRÜYOR

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna’ya olan mali ve askeri desteğini devam ettiriyor. Rusya ile devam eden savaşın uzaması ve Kiev yönetiminin mali ihtiyaçlarının artmasıyla birlikte AB, yeni bir yardım gerçekleştirdi.

BİR MİLYAR EURO DAHA GÖNDERİLDİ

AB Komisyonu’nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, AB’nin Ukrayna’yı siyasi, mali, ekonomik ve askeri olarak desteklemeye devam ettiğini ifade ederek, “Bugün Ukrayna’ya 45 milyar avroluk G7 girişimi kapsamında dördüncü ödeme olarak 1 milyar euro daha gönderiyoruz.” dedi.

YENİ YARDIMLAR DÜZENLENECEK

Son kredi dışında 2025 yılında Ukrayna’ya 6 milyar avro gönderildiğini hatırlatan Dombrovskis, yıl içerisinde ülkeye 12,1 milyar euro daha ulaşacağını kaydetti.

KREDİLER RUS VARLIKLARINDAN GELİYOR

Dombrovskis, söz konusu kredilerin AB’de dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle geri ödeneceğini belirtti. G7 ülkeleri liderleri, geçtiğimiz yılın haziran ayında Rusya’nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen karları teminat olarak göstererek Ukrayna’ya 50 milyar dolar (yaklaşık 45 milyar avro) kredi sağlanması konusunda anlaşmıştı.