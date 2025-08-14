Dünya

Ab: E1 Planı Uluslararası Hukuku İhlal Eder

AB’DEN TEPKİ GELDİ

Avrupa Birliği (AB), aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in Doğu Kudüs’te bulunan “E1” adlı yasadışı yerleşim alanıyla ilgili hazırlanan planı onaylayacağına dair açıklamasından sonra tepki gösterdi.

ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail’in belirttiği yerleşim planının uluslararası hukuka uygun olmadığını dile getirerek, İsrailli yetkililere bu planı durdurma çağrısı yaptı. Kallas, “İsrailli yetkililerin E1 yerleşim planına devam etme kararı, iki devletli çözümü daha da zayıflatırken, uluslararası hukukun da ihlali anlamına gelmektedir. AB, İsrail’e yerleşim inşaatlarını durdurması yönündeki çağrısını yineliyor” şeklinde konuştu.

E1 PROJESİ İLE YENİ YERLEŞİMLER

İsrail, Batı Şeria’daki bölgeleri birbirinden ayırmayı ve Kudüs’ü çevresindeki Filistin topraklarından koparmayı hedeflediği “E1” projesi çerçevesinde toplamda 3 bin 401 yasa dışı konut inşa etmeyi planlıyor.

