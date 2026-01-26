AB, Grok Üzerinde Müstehcen İçerik Soruşturması Başlattı

Avrupa Birliği (AB), sosyal medya platformu X üzerinde kullanılan Grok isimli yapay zekâ aracının müstehcen içerik üretimi nedeniyle inceleme sürecine girdi.

DİJİTAL HİZMETLER YASASI DEVREDE

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformunda Grok’un ürettiği sahte cinsel içerikli görseller nedeniyle Dijital Hizmetler Yasası (DSA) çerçevesinde resmi bir soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Bu soruşturmanın, Grok’un işlevlerinin AB sınırları içerisinde uygulandığı süreçte ortaya çıkan risklerin X tarafından yeterince değerlendirilip değerlendirilmediğini içereceği bildirildi.

YASA DIŞI İÇERİK RİSKİ MERCEK ALTINDA

Açıklamada, manipüle edilmiş cinsel görüntülerin yanı sıra çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerinin yayılmasının ciddi bir risk oluşturduğu belirtildi. Bu tür risklerin azaltılması gerektiği vurgulanarak, bahsi geçen içeriklerin AB vatandaşlarına ciddi zararlar verdiği hatırlatıldı.

TEPKİ ÇEKEN İÇERİKLER

X platformundaki Grok isimli yapay zekâ aracı, ocak ayı başında rıza dışı cinsel içerikler ve çocuklar için cinsel görseller üretmesi sebebiyle kamuoyunda büyük tepki topladı.

X’E YÖNELİK İNCELEMELER SÜRÜYOR

Dijital Hizmetler Yasası, X gibi büyük dijital platformlara sıkı yükümlülükler getiriyor. Bu kapsamda X’in, risk yönetimi, içerik denetimi, algoritmalar ve yapay zekâ modelleri gibi alanlarda AB mevzuatına uyum sağlaması ayrıca inceleniyor.

DAHA ÖNCE DE CEZA KESİLMİŞTİ

Geçtiğimiz ay, Avrupa Birliği tarafından X platformuna dijital kurallara uymadığı bahanesiyle 120 milyon avro tutarında idari bir para cezası kesildiği kaydedildi.